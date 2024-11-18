Общество

За 10 месяцев в Псковскую область переселились почти 500 соотечественников

Псковская область показала высокие результаты в реализации программы по содействию переселения в России соотечественников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.

Фото здесь и далее: сайт правительства Псковской области

Об этом велось обсуждение в стенах правительства сегодня, 21 ноября. На встрече присутствовал глава региона, журналисты из числа стран-соотечественников и главный советник департамента информации и печати МИД России Сергей Куликов.

«У вас открыт первый в стране Центр содействия переселению соотечественников. Это правильное решение. Здесь люди, переселяющиеся в РФ, могут в режиме одного окна оформить все документы и получить необходимые консультации», — отметил губернатор Псковской области.

За весь период действия госпрограммы в Псковскую область переехали свыше 12 тысяч соотечественников. За 10 месяцев этого года в регион переселилось 487 человек из 14-ти стран. Большинство переселенцев прибыли из Туркменистана, Латвии и Армении.

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Напомним, журналисты и блогеры прибыли в Псковскую в рамках очередного пресс-тура, организованного при поддержке департамента информации и печати МИД России и представительства МИД России в Пскове.