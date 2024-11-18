Общество

Пскович получил полтора года исправительных работ за вождение в нетрезвом виде

За вождение в нетрезвом виде псковича приговорили к лишению свободы и лишению водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

32-летний мужчина признан виновным по статье 264.1 ч.2 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ).

В суде установлено, что 07 августа 2024 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Мицубиси L200». На улице Леона Поземского в Пскове он был остановлен сотрудниками. По результатам освидетельствования, было установлено, что водитель находился в состоянии опьянения.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, которое заменено на принудительные работы на тот же срок, а также осужденный лишился водительских прав на 4 года.