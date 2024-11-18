Общество

Ярким фестивалем отметила День матери в Пскове «Молодая гвардия Единой России»

В честь Дня матери молодогвардейцы Псковской области при поддержке активистов партии «Единая Россия» организовали настоящий праздник для семей участников СВО и жителей Псковщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

Во время фестиваля гости праздника разделились на несколько секций, где прошли мастер-классы, квизы, танцы, интерактивные игры и даже караоке. Получился настоящий фестиваль, полный веселья, творчества и радости, отметили в отделении. Эмоции участников говорили сами за себя. Трогательные детские открытки и песни в адрес матерей настолько понравились участникам, что некоторые даже не смогли сдержать слез радости и умиления.

«Мамы и бабушки идут с нами рука об руку, сегодня мы устроили фееричный праздник, пригласив семьи для участия в насыщенной интерактивной программе. Быть мамами — самое высокое призвание в жизни. Ведь их работа круглосуточная — без праздников, отпусков и выходных. Так пускай этот важный труд кроме хлопот и переживаний приносит много удовольствия, радости, неиссякаемого вдохновения и чувство гордости за своих детей. А наградой служат теплые объятия и улыбки самых родных людей», – сказал руководитель Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Алексеев.

Организаторы поблагодарили за помощь в организации мероприятия филиал фонда «Защитника Отечества» в Псковской области, детский фонд Пскова, юнармию, клуб молодых семей Псковской области, Псковский областной совет профсоюзов.

Напомним, День матери в 2024 году приходится на 24 ноября.