Общество

Связь МТС заработала в псковском садоводстве «Торошинка»

Высокоскоростной мобильный интернет и устойчивая голосовая связь МТС появились в садовом некоммерческом товариществе «Торошинка» Псковского района. Теперь не менее полутысячи местных жителей могут не расставаться с повседневными экосистемными сервисами даже на отдыхе за городом, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Люди живут в Торошинке круглый год, хотя особенно активно сюда приезжают отдыхать и ухаживать за садом и огородом в весенне-летний период. Качественная связь МТС на скорости до 100 Мбит/с будет актуальна и для местных жителей, которые работают на удаленке, и для владельцев дач, которым важно оставаться на связи с близкими даже на длинных выходных.

Качество связи МТС в садовом некоммерческом товариществе «Торошинка» теперь сравнимо со связью в Пскове и других больших городах области. Сегодня «Торошинка» ― это одно из самых развитых садовых некоммерческих товариществ в Псковской области, с асфальтированной дорогой, развитой системой общественного транспорта и мобильной связью и интернетом. С XV века в псковских летописях эти земли упоминались как места, через которые лежал путь средневековых паломников до древнего Крыпецкого монастыря, основанного еще во времена независимости Псковской республики.