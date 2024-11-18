Общество

Назван средний возраст молодых мам в Псковской области

Средний возраст матери в Псковской области при рождении ребенка в 2023 году составил 28,9 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

В возрасте до 20 лет родили детей 182 женщины, в возрасте 45 лет и старше стали мамами 10 женщин.

В среднем женщины Псковской области рожают первых детей в возрасте 26 лет, вторых детей – в 29,9 года, третьих – в 32,3 года. Впервые стали мамами в 2023 году 1 579 женщин региона.

В сельской местности женщины рожают немногим раньше, чем в городской: средний возраст матери при рождении ребенка в 2023 году составил 28,3 года, тогда как в городской местности – 29 лет.