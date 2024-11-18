Общество

Два новых ФАПа начали прием пациентов в Порховском округе

В Порховском муниципальном округе для жителей открылись два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта. Медицинские учреждения начали прием пациентов в деревнях Дубровно и Хилово в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы» президентского национального проекта «Здравоохранение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В ФАПы местные жители могут обратиться за медицинской помощью, консультацией врача-специалиста, сделать профилактическую прививку и пройти диспансеризацию. В учреждениях оборудованы фельдшерский, смотровой и процедурный кабинеты, место для хранения лекарственных средств, комната отдыха персонала и просторный санузел, который приспособлен и для маломобильных граждан.

ФАП в деревне Хилово возведен взамен старого кабинета, расположенного в здании школы. Фельдшером здесь уже два года работает Анна Голубева, пришедшая на эту должность по программе «Земский фельдшер».

«Очень отзывчивый и внимательный человек, грамотный и компетентный работник», — так отзываются о ней местные жители.

Анна Голубева оказывает помощь 340 жителям нескольких соседних деревень, среди которых порядка 40 — дети. Ежедневно в будние дни до обеда она принимает пациентов в ФАПе. А во второй половине дня ездит на вызовы на автомобиле, предоставленном Порховской межрайонной больницей.

Фельдшер Дубровенского ФАПа Татьяна Васильева обслуживает около 300 жителей, проживающих в 25 деревнях.

Прием пациентов она ведет уже более 35 лет. Медик поделилась с корреспондентом газеты «Порховский вестник», что очень ждала открытия нового ФАПа: «В старом здании отопление было печное. Воды тоже не было. А теперь тепло, просторно, уютно. Пациенты, приходящие сюда, все как один восхищаются: "Ой, как хорошо! Дождались!"»

Напомним, в этом году новые модульные ФАП помимо Порховского муниципального округа открылись в Островском, Пушкиногорском, Себежском и Гдовском районах, Новоржевском, Невельском и Красногородском муниципальных округах. До конца года открыть свои двери для пациентов должны еще 16 учреждений и врачебная амбулатория.

На возведение ФАПов и врачебной амбулатории Псковской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделено порядка 125 млн рублей.