Общество

Депутат Госдумы призвала проводить встречи школьников с многодетными семьями

Депутат Госдумы Юлия Оглоблина («Единая Россия») направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением включить в курс «Разговоры о важном» тему «Многонациональная Россия - многодетная семья», в рамках которой устраивать встречи школьников с многодетными родителями своих же одноклассников, документ имеется в распоряжении.

«Предлагаю рассмотреть возможность при формировании курса внеурочной деятельности "Разговоры о важном" на очередной и последующие учебные годы включить в него тему "Многонациональная Россия - многодетная семья", для обсуждения которой приглашать на встречи с обучающимися многодетных родителей и членов их семей, дети которых обучаются в данных образовательных организациях», - говорится в обращении.

Как рассказала Юлия Оглоблина, такое предложение родители ей высказали на встрече в Мордовии, отметив, что школьникам на таких встречах будет интереснее общаться с людьми, которые им хорошо знакомы, пишет РИА Новости.

«Я сама выросла в большой семье и знаю не понаслышке, что много детей - это и огромная ответственность, много сложностей, но и много счастья, теплоты и любви. Мне очень импонирует предложение моей землячки. Искренне убеждена, что детей надо воспитывать только своим личным примером и на семейных традициях», - подчеркнула депутат Госдумы.