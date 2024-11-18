Общество

Правительство РФ намерено повысить качество естественно-научного образования

Правительство РФ утвердило комплексный план по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах до 2030 года. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте кабмина.

«В решении вопросов повышения качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах будет использоваться системный подход. Для этого подготовлен комплексный план мероприятий до 2030 года», - говорится в документе.

План по повышению качества включает в себя шесть разделов. Как отмечается, первый посвящен модернизации содержания учебных предметов, в том числе включает обновление стандартов программ по окружающему миру, математике, физике, химии и биологии, а также создание новых учебников и учебно-методических пособий по этим предметам (за исключением окружающего мира). Второй раздел предполагает мероприятия, направленные на повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных предметов, устранение дефицита таких педагогов в школах. В этот блок, в частности, входят мероприятия по принятию дополнительных мер содействия выпускникам педагогических вузов, которые хотят работать в школах.

Профориентации школьников посвящен третий раздел комплексного плана, подразумевающий расширение сети профильных классов и классов с углубленным изучением указанных предметов, говорится в документе. Четвертый и пятый блок плана направлены на разработку методических материалов и совершенствование системы управления качеством образования. Последний раздел включает в себя мероприятия по совершенствованию преподавания, в том числе введение обязательного вступительного испытания по физике на все инженерные направления подготовки высшего образования, а также обязательных вступительных испытаний по профилям педагогической подготовки при приеме на соответствующие программы, пишет ТАСС.

«Результатом реализации мероприятий плана должно стать увеличение до 30% доли учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет к 2030 году, а также рост не менее чем на 10% ежегодно числа обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих математику и естественно-научные предметы углубленно или на профильном уровне. При этом доля учащихся, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам - химии, физике, информатике и биологии, - к 2030 году должна увеличиться до 35%», - говорится в документе.