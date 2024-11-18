Общество

Интерактивные и лекционная площадки открылись в Доме молодежи в Пскове

Второй день работы форума работающей молодежи Псковской области стартовал в Пскове сегодня, 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева/ ПЛН

На базе Дома молодежи свою работу начали интерактивные площадки. Участники форума познакомились с льготами членов профсоюзов, деятельностью молодежного кадрового центра, получили индивидуальную консультацию по вопросам трудоустройства. Для гостей также открыли тематическую фотозону и пространство Почты России, откуда можно отправить брендированную открытку в любую точку страны.

В рамках образовательной программы прошла лекция руководителя проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив, федерального эксперта грантовых конкурсов Даниила Григорьева. Материал был посвящен теме «Проектное мышлению и гранты для молодежи». Спикер рассказал про правила написания заявки, основные ошибки, этапы реализации проекта и ответил на интересующие аудиторию вопросы.

«Можно не только продвигать новые инициативы, но и улучшать какие-либо существующие условия. Например, в прошлом году Дом офицеров впервые решил подать заявку на грантовый конкурс. Ранее организация ежегодно проводила фестиваль в честь Дня народного единства за средства из собственного бюджета. В 2023 году Дом офицеров выиграл поддержку и успешно провел мероприятие», - рассказал Даниил Григорьев.

Организатором мероприятия выступил Псковский областной совет профессиональных союзов при участии правительства Псковской области, регионального комитета по молодёжной политике, областного комитета по труду и занятости и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.