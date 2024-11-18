Общество

Спрос на транспортников в Псковской области вырос на 48%

В Псковской области спрос на транспортников год к году (январь – середина ноября 2024 года к аналогичному периоду 2023 года) вырос на 48%: местные работодатели искали более 4,3 тыс. сотрудников для работы в транспортном секторе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В целом по стране прирост вакансий год к году в транспортной сфере составил 31%, в этом году в профсфере было опубликовано почти 1,6 млн вакансий. Если говорить про другие регионы СЗФО, то по приросту новых вакансий по сравнению с 2023 годом лидируют: Ленобласть (спрос на транспортников вырос сразу на 60%), Калининградская область (+52%) и Карелия (+50%). Также высок спрос на транспортников и в Вологодской области (+60%), Архангельской области (+41%), Мурманской области (+26%), Коми (+42%) и Новгородской области (+45%). Таким образом, ни в одном регионе СЗФО нет падения спроса на транспортников.

А вот больше всего вакансий в количественном выражении в стране в этом году в профобласти «Транспорт, логистика и перевозки» работодатели опубликовали в Москве – 185 тыс. вакансий, в Московской области – 160 тыс., Санкт-Петербурге – 90,7 тыс., в Свердловской области – 59,7 тыс., в Краснодарском крае – 59,7 тыс.

В конце этого года средняя предлагаемая заработная плата в области транспорта и логистики составляет 107,5 тыс. рублей, прирост к началу года – 16%, год к году – 27%. В Псковской области зарплата в транспортном секторе за год выросла на 58% до 102,6 тыс. рублей. В целом по СЗФО одну из самых высоких зарплат также готовы платить транспортникам работодатели из Коми (более 124 тыс. рублей), Архангельской области (более 105 тыс.) и Мурманской области (более 104 тыс.).

Среди регионов-лидеров по средним предлагаемым зарплатам в 2024 году – многие из тех, что показали больший положительный прирост в вакансиях – это те же республики СКФО (Республика Ингушетия – 195,8 тыс. рублей, Чеченская Республика – 190 тыс. рублей, Кабардино-Балкарская Республика – 180,6 тыс. рублей), Ненецкий АО – 200 тыс. рублей, Чукотский АО – 186, 9 тыс. рублей.

«На зарплаты влияет востребованность и дефицитность многих специалистов транспортной отрасли – одни водители категории Е не зря зовутся сейчас «новым золотом», а также то, что водители, машинисты и другие работники транспорта являются востребованными вахтовыми работниками – в целом по отрасли в октябре таких предложений было не менее 17% от общего числа в целом по стране. А вахтовые предложения всегда предполагают более щедрое вознаграждение», – комментирует директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.