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Общество

ДТП в Пскове на дамбе мешает движению. ВИДЕО

25.11.2024 11:43|ПсковКомментариев: 0

Две машины столкнулись в Пскове на дамбе. По данным камеры Pskovline, столкновение произошло 25 ноября в 9.52 на регулируемом перекрестке улицы Юбилейной и Красноармейской набережной.

Во время работы зеленого сигнала светофора для транспорта по Красноармейской набережной водитель одного автомобиля при движении со стороны улицы Горького и выполнении поворота налево не уступил дорогу автомашине, которая двигалась со встречного управления прямо.

Участники ДТП получили технические повреждения. Ожидают сотрудников полиции на момент публикации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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