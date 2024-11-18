Общество

ДТП в Пскове на дамбе мешает движению. ВИДЕО

Две машины столкнулись в Пскове на дамбе. По данным камеры Pskovline, столкновение произошло 25 ноября в 9.52 на регулируемом перекрестке улицы Юбилейной и Красноармейской набережной.

Во время работы зеленого сигнала светофора для транспорта по Красноармейской набережной водитель одного автомобиля при движении со стороны улицы Горького и выполнении поворота налево не уступил дорогу автомашине, которая двигалась со встречного управления прямо.

Участники ДТП получили технические повреждения. Ожидают сотрудников полиции на момент публикации.