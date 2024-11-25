Общество

Очередное заседание псковских писателей состоится 29 ноября

Очередное, третье, заседание 27 сезона литературно-художественной гостиной псковских писателей состоится 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Псковское региональное отделение Союза писателей России продолжает сезон псковских Литературно-художественных гостиных в филиале Псковского Городского культурного центра.

Заседание продолжит тему истории Псковской писательской организации, начатую в сентябре. Ноябрьская встреча посвящена творцам слова, в числе первых пополнивших ряды организации в 70-х — 80-х годах. Это Энвер Жемлиханов, Светлана Молева, Владимир Половников, Александр Бологов, Евгений Нечаев.

Также будет говориться о писателях того времени, внёсших существенный вклад в литературу Псковщины, но так и не ставшие членами Союза писателей: Олег Тиммерман, Евгений Изюмов.

Участники мероприятия также смогут познакомиться с картинами псковского поэта, прозаика и художника Валерия Мухина, персональная выставка которого проходит в настоящее время в филиале Псковского городского культурного центра.

«Приглашаем псковичей и гостей города прикоснуться к истории литературы Псковщины, познакомиться с именами судьбами писателей живших и творивших на Псковской земле в 70-е — 80-е годы прошлого столетия, услышать воспоминания об этих писателях, в том числе от людей, знавших их лично», - приглашают организаторы.

Напомним, что мероприятие состоится 29 ноября в филиале ГКЦ по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом №64. Начало в 17:30.