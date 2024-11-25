Общество

Силами ТОС отремонтировали Дом культуры в пустошкинской деревне Исса

Ремонт Исского сельского Дома Культуры завершили по проекту ТОС «Исса», названный жителями «Мы здесь живём, и этот клуб нам дорог», сообщается в Telegram-канале главы Пустошкинского района Оксаны Филипповой.

Отмечается, что в прошлом году, на первом этапе, провели работы по замене окон и входной группы.

В этом году демонтировали старый деревянный пол, светильники, дверь. Выполнили работы по устройству нового пола, установили новые светильники и дверь, оштукатурили и покрасили стены.

«Помещение кардинально изменилось и стало более комфортным, эстетичным и приятным для проведения в нем культурно-массовых мероприятий. Спасибо руководителю ТОС «Исса» Галине Пустошкиной и специалисту СДК Екатерине Павловой за инициативу и помощь в реализации проекта. Благодаря таким неравнодушным людям происходят реальные положительные изменения на территориях!», - пишет Оксана Филиппова.