Во всех пожарно-спасательных частях города Пскова прошли строевые смотры

Строевые смотры прошли сегодня, 26 мая, во всех пожарно-спасательных частях города Пскова, сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: Главное управление МЧС по Псковской области

Как и представители других силовых структур‍, личный состав МЧС России носит форменную одежду и имеет специальные звания, соответствующие установленным требованиям.

«Каждый сотрудник ведомства – это лицо своего подразделения, поэтому поддержание формы, техники и специального снаряжения в идеальном состоянии является первостепенной задачей», — комментируют в ведомстве.

Начальствующий состав Главного управления МЧС России по Псковской области проверил соблюдение правил ношения форменной одежды, наличие удостоверений и личных жетонов, аккуратность и правильность нашивки погон, эмблем, шевронов, размещение знаков отличия.

 


Также было проверено состояние и работоспособность специальной техники и снаряжения. «Подобные мероприятия играют значительную роль в повышении ведомственной культуры, укреплении дисциплины, организованности и поддержании уставного порядка в подразделениях», — отмечают в Главном управлении МЧС по Псковской области.

