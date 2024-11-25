Общество

Около 3,5 тысячи человек заразились ОРВИ в Псковской области за неделю

С 18 по 24 ноября в Псковской области выявлено 3 489 случаев ОРВИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,5%. В городе Пскове зарегистрировано 1516 случаев ОРВИ, или 43,5% от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы.

Кампания по иммунизации против гриппа продолжается. В регионе привились 247 368 человек. В ведомстве напомнили, что оптимальным периодом проведения прививок против гриппа является время с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

В этом году заменен один компонент для варианта гриппа A H3N2. Антигены вирусов гриппа А(H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними. Жителям региона доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».