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Общество

Псковская студентка получила звание «Лучший официант» на всероссийском конкурсе профмастерства

26.11.2024 14:55|ПсковКомментариев: 0

Псковская студентка Инга Курилова стала победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства российских студенческих отрядов «Труд крут». Конкурс состоялся в рамках 65-го Всероссийского слета студенческих отрядов в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Инга Курилова была признана лучшей в направлении студенческих сервисных отрядов в компетенции «Официант».

Конкурс был направлен на выявление лучших представителей сервисного обслуживания гостей в санаториях, гостиницах и пансионатах. Участники демонстрировали нормы международного стандарта обслуживания, умение вежливо и красиво обслуживать гостей, готовить напитки и блюда. Работу участников оценивали профессиональные эксперты.

Это уже не первое профессиональное достижение Инги Куриловой. Летом 2024 года она стала лучшим командиром проекта «Взлетная полоса» на Всероссийском трудовом проекте. На XI окружном слете студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа в Калининграде она также заслужила звание лучшего командира линейного студенческого отряда Северо-Западного федерального округа.

Премия «Труд крут» — это национальная премия в области создания условий и поддержки трудоустройства молодежи. Она приурочена к юбилею Российских студенческих отрядов и проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

От Псковской области на слете была представлена делегация из 46 человек, включающая школьников из Пскова, студентов вузов и ссузов Псковской области, сотрудников Псковского государственного университета и ветеранов движения.

Теги: #профмастерство
Источник: Псковская Лента Новостей
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