Общество

Подразделение №2 Псковской городской поликлиники отметило 55-летие

Подразделению №2 Псковской городской поликлиники исполняется 55 лет. Учреждение было основано 26 ноября 1969 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фотографии: комитет по здравоохранению Псковской области

Учреждение расположено в Пскове на улице Коммунальной, 23. В момент основания подразделение было рассчитано на более чем восемь тысяч человек. Главным врачом в то время была Евдокия Разумовская.

Для улучшения доступности помощи поликлиника разделена на 41 участок, куда входит 39 терапевтических участков и два участка врачей общей практики.

Сейчас учреждением руководит недавно назначенный Максим Борисюк. В настоящее время поликлиника обслуживает свыше 70 тысяч человек.

Всего в учреждении трудится более 200 человек, в числе которых 48 врачей и 123 сотрудников среднего медицинского персонала.