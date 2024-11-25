Общество

Возможность подать заявку на право торговать елками в Пскове продлится до 2 декабря

О торговле елками и работе елочных базаров рассказал глава города Пскова Борис Елкин. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

До 2 декабря можно подать заявку на право торговать ёлками в городе, результаты которой будет объявлены через три дня. С 15 декабря откроются ёлочные базары.

В этом году приобрести ели и сосны будет возможность в одной из 26-ти торговых точек, расположенных в разных районах города.

«Все места продаж останутся такими же, как и в прошлом году, для вашего удобства», - подытожил Борис Елкин.