Общество

Страховщики предложили использовать б/у детали при ремонте авто старше шести лет

В России активно прорабатывают вопрос о том, чтобы использовать бывшие в употреблении запчасти в ремонте по ОСАГО. Письмо с предложением внести такие изменения в закон Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в правительство и депутатам. В кабмине адресовали профильным министерствам просьбу проработать инициативу.

Ранее в Минфине и ЦБ сообщали, что такую возможность можно рассмотреть, если будут приняты отраслевые гарантии безопасности. Исследование о технических требованиях к деталям провели в НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ), пишут «Известия».

Там предложили разрешить использовать без согласия клиента б/у запчасти при соблюдении требований к их качеству и безопасности. Сейчас закон позволяет это делать только по одобрению автовладельца. Нововведение позволит снизить цену ремонта авто на 10-15%, с срок – до 90%, говорится в документе.

При этом в институте рекомендовали ввести ряд ограничений. Первое – разрешить использовать б/у запчасти для ремонта авто только старше шести лет. Второе – запретить использовать такие детали для ряда категорий машин. Среди них – городской наземный электрический транспорт, гоночные и учебные авто, ТС спецслужб. И третье – запретить повторно использовать целый ряд комплектующих – подушки и ремни безопасности, электронные блоки управления и другие.