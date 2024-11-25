Общество

Митинг в память о погибших жителях деревни Красуха состоялся в Порховском округе

Митинг в память о жителях деревни Красуха, заживо сожженных карателями во время Великой Отечественной войны, состоялся в Порховском муниципальном округе сегодня, 27 ноября. Об этом сообщил глава Порховского округа Юрий Семенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Семенов / «ВКонтакте»

«Помнить и рассказывать о зверствах фашистов важно, особенно в наши дни, - отметил Юрий Семенов. - У Роберта Рождественского в "Реквием" есть замечательные слова: " Это нужно — не мёртвым! Это надо — живым!" Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее».

Напомним, сегодня исполнился 81 год со дня трагических событий в деревне Красуха Порховского района.