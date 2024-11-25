Общество

Соцкомитет Собрания поддержал инициативу о запрете приема в школы детей без знания русского языка

Депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по труду и социальной политике 27 ноября выступили в поддержку рассматриваемой в Госдуме федеральной инициативы, которая устанавливает запрет на приём в школы детей иностранцев, если они не смогли успешно пройти тестирование на знание русского языка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Кроме того, школьнику необходимо подтвердить законность нахождения на территории России.

Заместитель парламентского комитета Елена Даньшова как представитель педагогического сообщества и директор школы однозначно высказалась за установление такой меры. «Полностью поддерживаю. Никаких дискриминационных моментов здесь нет. Безусловно, дети просто обязаны знать язык страны, куда приехали жить и намерены получать образование», - подытожила депутат.

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Также на заседании комитета по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха обсудили проекты трёхлетнего бюджета области и территориального фонда обязательного медицинского страхования. Параметры главного финансового документа области депутатам представила вице-губернатор Татьяна Баринова. Финансист сразу отметила, что ко второму чтению характеристики бюджета изменятся за счёт дополнительных федеральных средств, информацию о которых регион в полном объёме начал получать только после принятия федерального бюджета.

С учётом профиля парламентского комитета, акцент был сделан на социальных обязательствах. Расходы на оплату труда, по словам финансиста, в 2025 году превысят 20 млрд рублей. Финансирование лекарственного обеспечения в проекте бюджета пока запланировано на уровне текущего года, но цифра может корректироваться. Татьяна Баринова напомнила, что всего несколько лет назад на лекарства льготникам выделялось всего 700 млн рублей, сейчас – более 1,6 млрд рублей. Ко второму чтению дополнительные средства в размере 100 млн рублей будут предусмотрены на индексацию социальных выплат. Пока индексация запланирована в размере 4,5%, но, как заверила вице-губернатор, при появлении доходных источников, будет предложена дополнительная индексация.

Отдельно финансист остановилась на увеличении региональных расходов на программу обязательного медицинского страхования – в следующем году объём взносов за неработающее население увеличится на 378 млн рублей и в общей сложности составит более 3,6 млрд рублей. Отвечая на вопрос Игоря Дитриха о причинах такого роста, Татьяна Баринова отметила, что дополнительные средства будут направлены на нормализацию работы учреждений здравоохранения, в том числе, сокращение размера сложившейся кредиторской задолженности по коммунальным услугам.

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Законопроект члены комитета рекомендовали принять в первом чтении, а обсуждение темы здравоохранения депутаты продолжили при рассмотрении бюджета ФОМС. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова проинформировала о росте бюджетных параметров следующего года более чем на 1,7 млрд рублей. Общий объём доходов и расходов бездефицитного бюджета ФОМС в 2025 году запланирован в размере 12 млрд 711 млн 205,8 тысяч рублей.

«Показатель, который лежит в основе формирования бюджета – подушевой норматив на одного застрахованного. В 2025 году он составит 21080 рублей, что на 17,6% выше, чем в текущем году. Пять лет назад этот норматив был немного выше 13 тысяч, увеличение за пять лет составило более 60%», - обратила внимание Валентина Альбова.

Игорь Дитрих отметил, что рост финансирования произошёл, несмотря на сокращение численности застрахованного населения в регионе почти на 7,5 тысяч человек – доходы увеличились за счёт роста подушевого норматива.

Замечаний к проекту бюджета не возникло, законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.

Также депутаты согласовали поправки в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования текущего года. Голосуя за законопроект, председатель парламентского комитета Игорь Дитрих обратил внимание на хорошую тенденцию – в регионе увеличилось количество медицинских работников.

На заседании депутаты также поддержали ещё несколько проектов законов, в том числе, законопроект о расширении категорий участников СВО, имеющих право на получение бесплатного земельного участка, а также законопроект, передающий полномочия по развитию массового спорта от муниципалитетов на уровень региона. Кроме того, депутаты рекомендовали принять законопроект, подразумевающий увеличение финансирования малокомплектных школ.