Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Розыгрыш предпоказ «Великая»
Покажите нам корову!
«Гельдт»: гостевые комнаты
Готовим сами: семейные завтраки
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Ленин в Пскове
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Интервью Профсоюз медиков
чистый русский
Кружки и секции для детей
Диванное трамповедение
За мусор надо платить
литературные премии
Гонки по вертикали
Дело табак
Юлия Магера Публикаций: 132
13.11.2024 15:590 Осторожно, для детей мигрантов двери школы закрываются 07.11.2024 15:010 Дело табак 30.10.2024 16:061 Бесценность и обесцененность 21.10.2024 15:043 Мужество непопулярных решений 16.10.2024 14:557 Плата за бездетность Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 11.11.2024 13:415 Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Пскове 07.11.2024 10:275 Суд обязал снести киоски на улице Яна Фабрициуса в Пскове 12.11.2024 11:000 Мошенники придумали новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах 12.11.2024 11:290 «Великолукский мясокомбинат» проверят прокуратура и Роспотребнадзор 07.11.2024 11:101 Момент ДТП на улице Коммунальной в Пскове попал на видео
Блоги / Юлия Магера

Осторожно, для детей мигрантов двери школы закрываются

13.11.2024 15:59|ПсковКомментариев: 0

Законодатели собираются закрыть двери российских школ для детей мигрантов, не владеющих русским языком. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке ужасается от мысли о том, что будет, если детей, и без того не владеющих главным инструментом для интеграции — языком — выключить из системы образования.

 

Не брать в школы детей мигрантов, если те не владеют русским языком — такая законодательная норма прорабатывается в Госдуме. Дело поставлено на серьезные рельсы, так как инициативу опубличил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. То есть высказывание прозвучало не ради хайпа, а для обозначения направления идущей работы, о чем свидетельствует статус спикера.

«При зачислении в школы детей мигрантов, - сказал Вячеслав Володин. - предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме».

Слова председателя Госдумы являются нажористой пищей для размышлений, оставляющей странное послевкусие. Это только на первый взгляд «ура» и «наконец-то». Как бы этими благими намерениями не оказалась вымощена дорога к межнациональному раздраю — бессмысленному, беспощадному, кровопролитному. Пока что при всех уродствах, свойственных нынешней миграционной политике, баланс удается держать. Но что будет, если с топором подойти к решению вопроса, требующему ювелирной точности?

Конечно, никто не будет спорить с тем, что школы давно пора освободить от несвойственных им функций. Дело педагогов — растолковать теорему Пифагора и тему поэта и поэзии в творчестве Пушкина. А не думать, как выкручиваться, если часть учеников по-русски ни бельмеса. Какой уж тут Пушкин.

Год назад широко разошлась история из Волгограда, где учительница начальных классов уволилась из школы, год отработав с первоклассниками. Единственным человеком в классе, говорящим по-русски, была она сама. Такой выход придумала администрация школы: объединить всех иноязычных малышей в один класс. Оказалось, что и это не выход, эксперимент провалился, решить проблему таким способом не получилось. Педагог после увольнения стала заниматься маникюром. Говорит, что счастлива. Система образования потеряла боевую единицу, в других обстоятельствах успешно проработавшую бы до педагогической пенсии. И приобрела опыт, говорящий, что таким способом вопрос с интеграцией не закрыть.

Теперь детям мигрантов без знания русского языка и вовсе показали на дверь школы, скоро попросят ее закрыть с обратной стороны. Можно только порадоваться за педагогов, которым больше не придется исправлять косяки миграционный политики. Не тому их в вузах учили.

Но! Предлагаемая мера может в долгосрочной перспективе дорого встать всему обществу. Хорошо, сейчас мы уберем из школ детей мигрантов, не умеющих двух слов связать по-русски. Из школ, где худо-бедно и косо-криво, но идет социализация и интеграция. Повторюсь, решение этих задач не должно ложиться на плечи педагогов. Во всяком случае, не в той степени, как это происходит сейчас. Но какова предлагаемая альтернатива? Похоже: зарыть голову в песок и сделать вид, что никаких детей — носителей чужеродной культуры внутри страны не существует.

А ведь они не испарятся в одночасье! Это только в сознании отдельных чиновников рисуется идеальная картинка. На ней папа в рабочей спецовке и с сильным акцентом приводит записываться сына в первый класс, а тот уже лихо тараторит на русском литературном. А если не тараторит, то по документам оказывается, что семья находится в стране нелегально, и всех в тот же день депортируют. Конец.

Жизнь устроена сложнее. Мы пока не получили ответов на главные вопросы. Где именно, в какой форме и как долго дети мигрантов будут осваивать русский язык перед приемом в российскую школу? Смоделируем ситуацию. Предположим, что семья находится в стране легально. Но ребенок не владеет русским. Тест заваливает, документы школа не принимает. И чего дальше?

А как быть в ситуации, если мигрант уже прошел натурализацию и только после этого перевез семью? Представим даже, что отец, кормящий семейство, честно сам сдал тест и уже получил российский паспорт. Вызвал с исторической родины жену и пятерых отпрысков, те тоже получили гражданство как члены семьи. Русский язык в бывших республиках уже 30 лет необязателен к изучению. Получится заковыка. Дети — граждане страны, на языке которой не разговаривают. Школа им положена по умолчанию, без всяких тестов. На колу мочало, пришли к тому, с чего начинали.

И подумаем над наиболее вероятным сюжетом. Нелегальные мигранты так же нелегально втаскивают в страну свои семьи. Да еще и прямо на месте обзаводятся новыми их членами. Естественно, добровольно никто сдаваться школьной администрации не пойдет, зная, что в кабинете директора ждет проверка документов. Детей попросту не будут записывать в школу.

Давайте будем реалистами. Проще всего сейчас сказать: «А вот пусть они не приезжают», «А вот пусть их всех переловят и выдворят». Приезжать продолжат. Не переловят. Таково уж современное устройство российской экономики. Высокий уровень миграции стоит на трех китах: демографические проблемы, жадность дельцов и невысокая платежеспособность населения. Рабочих рук не хватает — это уже медицинский факт. Одним только запретом на пропаганду чайлдфри, принятым вчера той же самой Госдумой, дело не поправишь. Проблема будет только усугубляться, любопытствующие могут самостоятельно изучить теорию демографических переходов. Для нас важно, что каждый доморощенный кадр становится все дороже для работодателей. Отсюда и стремление закрывать вакансии не коренным населением, а привозной рабочей силой, не столь требовательной к уровню оплаты труда и условиям работы. А мухлеж с нелегалами еще сильнее удешевляет стоимость пары рабочих рук. И стоимость конечного продукта тоже. Обычно принято в этой связи говорить о сфере строительства, как о наиболее показательной. Нас заверяют, что квартира, построенная местными, будет стоить в два раза дороже и окажется недоступной для местных же.

Проблемы, которые тянет за собой массовая миграция, объемны. И требуют стереоскопического подхода к решению. Пока что предложенные меры видятся попыткой замести неудобные вопросы под ковер. Не будет в школах детей, не понимающих по-русски — перестанет оттуда идти вал негатива. На первый взгляд, будто бы порешали. Но именно «будто бы».

В недалеком будущем мы рискуем получить более масштабную проблему национальных гетто. Мигранты и так склонны кучковаться. Открывать общепит только для своих, жить рядышком, обзаводиться собственной службой такси с заказом через мессенджеры. Все это есть даже в маленьком и небогатом Пскове, где уж, казалось бы, трудовым мигрантам ловить нечего — местным-то с трудом хватает. Ан, и сюда добираются. Что уж говорить про мегаполисы.

Если детей мигрантов просто отсечь от системы образования, не предложив способ освоения языка для попадания на школьную скамью, мы очень скоро получим в наших городах национальные анклавы с населением необразованным, совершенно не понимающим и не принимающим культуру и социальные установки местных. И с обидой на отвержение. Добавим сюда вопросы религии — взрывоопасная почва удобрена и взрыхлена.

Две недели назад на «ПЛН FM» проходил круглый стол о русском языке.

По касательной мы затронули роль языка в интеграции не только детей. В школе они впитывают местную культуру, обычаи, нормы поведения в обществе. И несут все это домой, мягко встраивая взрослых в местные порядки. Раз нам никуда не деться от массовой миграции, так пусть это будут наши люди — наши во всех смыслах. Раз страна распахивает свои двери, раз не может обойтись без завоза иностранцев, раз разрешает перевозить семьи или закрывает глаза, когда это делается без разрешения, — то должна озаботиться вопросами интеграции.

Дети должны сидеть за партой. Неважно, где они родились. Если свое будущее семья связывает с Россией и желает отдать ребенка в местную школу, я могу только сказать: «Добро пожаловать». Множество коренных народов Российской Федерации имеют различия, которые никто не собирается стирать, от кулинарных традиций до разреза глаз. Дело же не в этом, а в соблюдении общих норм и правил, принятых в обществе, цементирующих страну в единое целое. Нарушение этих норм гостями злит хозяев, а вовсе не внешние различия. Стало быть дело за тем, чтобы гостей не исключать, а, напротив, активно включать в общее культурное пространство. Осталось только услышать, каким способом это огромное дело будет сделано.

Юлия Магера

Теги: #школа #дети #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы изменений в жизни россиян после избрания Трампа?
В опросе приняло участие 146 человек
13.11.2024, 16:540 Около 70 домов подключили к газу в Локнянском округе за 2024 год 13.11.2024, 16:520 Леса Псковской области восстанавливают ценными хвойными породами 13.11.2024, 16:460 Великолучанин отправится в тюрьму за разбой и грабеж в отделениях Почты России 13.11.2024, 16:410 Псковские криминалисты будут работать в Великих Луках до завершения поисков подростка
13.11.2024, 16:370 Виктор Мусатов: Псковская область полностью укомплектовала лесопожарные станции благодаря нацпроекту 13.11.2024, 16:300 Заведующую образовательным учреждением в Пскове обвиняют в мошенничестве 13.11.2024, 16:200 Кабмин утвердил размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО 13.11.2024, 16:070 Великолукский район в следующем году станет муниципальным округом
13.11.2024, 15:590 Осторожно, для детей мигрантов двери школы закрываются 13.11.2024, 15:550 Сбивший пенсионерку в Пскове водитель отказался от проверки на алкоголь 13.11.2024, 15:520 Самую сложную проблему в лесном хозяйстве назвал Виктор Мусатов 13.11.2024, 15:500 Псковский губернатор призвал усилить информирование о возможности проверить здоровье
13.11.2024, 15:390 Антон Дымов: Мы слышим критику о нарушенном благоустройстве и работаем с этим 13.11.2024, 15:350 Псковский студент примет участие в Дубайском оперном балу в ОАЭ 13.11.2024, 15:230 Зубр: сила, выдержка и мощь 13.11.2024, 15:190 С сентября в псковскую инфекционку поступило почти 1000 пациентов с пневмонией
13.11.2024, 15:110 Нужно работать с теми, кто не платит — Антон Минаков о должниках за капремонт 13.11.2024, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о реализации нацпроекта «Экология» в регионе 13.11.2024, 14:540 Более 700 млн рублей долгов за капремонт накопили псковичи с 2015 года 13.11.2024, 14:490 Охранную организацию в Пскове наказали за неработающую пожарную сигнализацию в гостинице «Октябрьская»
13.11.2024, 14:380 Две автомашины столкнулись в Пскове на площади Победы. ВИДЕО 13.11.2024, 14:300 Парламентские часы по теме газификации планируют провести в районах Псковской области 13.11.2024, 14:200 Экономически обоснованный размер взноса назвали в фонде капремонта Псковской области 13.11.2024, 14:120 К программе «Безопасный город» в Псковской области могут подключить видеоаналитику
13.11.2024, 14:050 Для полной газификации Пыталово нужно переход через железную дорогу – Вера Кондратьева 13.11.2024, 14:020 Мусорный полигон в Порхове планируют закрыть в 2025 году 13.11.2024, 13:510 Глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов принёс присягу 13.11.2024, 13:470 Коптеры и квадроциклы используют для поиска пропавшего в Великих Луках юноши
13.11.2024, 13:360 Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели подростка в Островском районе 13.11.2024, 13:350 Наталья Федорова: У нас есть перспективы выйти на газификацию объектов социальной сферы 13.11.2024, 13:340 Неделя профориентации проходит в молодёжном центре Пскова 13.11.2024, 13:320 Около 200 км газопроводов построили в Псковской области за 10 месяцев
13.11.2024, 13:250 Суд обязал убрать несанкционированную свалку в Гдовском районе 13.11.2024, 13:200 Больше 14,5 тысячи детей из Псковской области отдохнули в ходе оздоровительной кампании этого года 13.11.2024, 13:120 Михаил Ведерников и Александр Котов выступили в поддержку преобразования всех оставшихся районов в округа 13.11.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция круглого стола: А у вас в квартире газ?
13.11.2024, 13:010 Эксперты поделились секретами ухода за кофемашиной 13.11.2024, 12:530 Выставку «Пушкинские музеи России» передал в музей белорусской школы директор «Михайловского» 13.11.2024, 12:380 Прокуратура Великих Лук проверяет обстоятельства падения строительного крана на забор детсада 13.11.2024, 12:360 Возбуждено уголовное дело по факту разрушения зоны отдыха в Великих Луках
13.11.2024, 12:290 Грузовик столкнулся с легковой автомашиной в Пскове на Рижском проспекте 13.11.2024, 12:280 Исследователи РАН изучат смерчи в Псковской области 13.11.2024, 12:170 Выставка «Постижение времени. Далёкое-близкое» откроется в Печорах 13.11.2024, 12:080 Концерт Наташи Королевой в Пскове перенесен из-за допроса в суде по делу об убийстве Игоря Талькова
13.11.2024, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Андрей Анисимов Vs Антон Минаков 13.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 ноября 13.11.2024, 12:010 Стала известна причина гибели пропавшего в Палкино мужчины 13.11.2024, 11:570 В РФ к 2030 году модернизируют около 300 центров карьеры при вузах
13.11.2024, 11:500 Подросток погиб в результате отравления пропаном в Островском районе 13.11.2024, 11:450 Пропавшая мать четырех детей была найдена в Великих Луках в гостях у знакомых 13.11.2024, 11:400 Ход реализации нацпроекта «Экология» в Псковской области в 2024 году обсудят в пресс-центре ПЛН 13.11.2024, 11:370 До +7 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 14 ноября
13.11.2024, 11:290 Более 2750 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю 13.11.2024, 11:270 Бывшему сотруднику детсада в Пскове помогли получить компенсацию 13.11.2024, 11:090 Фрагмент деревянной линии канализации обнаружили на улице Некрасова в Пскове 13.11.2024, 11:060 Круглый стол на радио «ПЛН ФМ»: А у вас в квартире газ?
13.11.2024, 11:011 Псковский губернатор раскрыл планы по застройке территории на Четырех углах 13.11.2024, 10:551 Александр Козловский принимает участие в обсуждении мер поддержки экотехнопарков в «Сколково»  13.11.2024, 10:490 Умер телеведущий Алексей Зимин 13.11.2024, 10:490 Михаил Ведерников: Пока сохраняются все удобные для граждан формы голосования
13.11.2024, 10:430 Следователи рассматривают криминальные версии исчезновения великолукского юноши 13.11.2024, 10:380 «Армрестлинг»: Андрей Анисимов Vs Антон Минаков 13.11.2024, 10:360 Михаил Ведерников: В культуре обращения с отходами необходимо начинать с себя 13.11.2024, 10:360 Алкоголь на 18 тысяч рублей пытались открыто похитить в Пскове
13.11.2024, 10:300 Анжелика Шундер: Профсоюз последовательно отстаивает права и интересы медиков 13.11.2024, 10:270 При Троицком соборе Пскова открывается молодёжный клуб 13.11.2024, 10:160 Форум старшеклассников «Голос молодежи» открылся в Пскове 13.11.2024, 10:000 В России создадут центры совместного пребывания для детей и родителей
13.11.2024, 10:000 «​​​​​​​Дневной дозор»: Время ли сейчас тратить бюджет на глобальные мероприятия? 13.11.2024, 09:480 Тело пропавшего в Великих Луках подростка продолжают искать водолазы 13.11.2024, 09:430 Разница между предлагаемой и желаемой зарплатой псковичей превысила 5 тысяч рублей 13.11.2024, 09:421 Покруче Тарантино: как советский партизан в одиночку уничтожил фашистский гарнизон в Порхове
13.11.2024, 09:310 Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло 13.11.2024, 09:300 Любовь Трифонова о жизни Новоржевского округа после преобразования 13.11.2024, 09:270 «Олимпийский диктант» в третий раз пройдет в Великих Луках 13.11.2024, 09:150 ИИ обучили выявлять метастазы по гистологическим изображениям
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru