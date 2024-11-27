Общество

Николай Королев: Не все мужчины готовы смириться с успехом женщины

На конкурсе красоты «Мисс и Миссис Псков 2024» кроме положительных моментов решались и внутренние конфликты участниц. Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН рассказал псковский шоумэн Николай Королев.

Он отметил, что не всегда существует поддержка со стороны мужчин, когда их партнерши добиваются успеха.

«Кроме поддержки участниц возникают ситуации, где она отсутствует», — рассказал Николай Королев и пояснил, что для мужчин может быть сложно принять, что их женщины могут стать королевами и добиться большего, чем они сами.

«Это такой психологический рубеж, который мужчина должен пройти заранее», — добавил шоумэн.