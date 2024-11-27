Общество

Антон Минаков: Мы настроены на работу и готовы поддержать бюджет во втором чтении

Руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков поблагодарил правительство региона за работу над бюджетом. Свою позицию он озвучил на 39-сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Вы проделали огромную работу в непростое время», - сказал он.

Также Антон Минаков озвучил позицию ЛДПР. «Мы в первом чтении бюджет поддержим. Дальше примем участие в работе согласительной комиссии. И если наши предложения будут услышаны, поддержим бюджет и во втором чтении. Мы настроены на работу и готовы принять участие в разработке бюджета и принятии его во втором чтении», - заключил лидер реготделения ЛДПР.