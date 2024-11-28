Общество

Псковский психолог заняла II место в международном конкурсе «Святость материнства»

Психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева заняла II место в международном конкурсе «Святость материнства - 2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В номинации «Лучший психолог по сопровождению беременной женщины и семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации» она обошла более 360 участников со всей России и Республики Беларусь.

«Конкурсный отбор проходил в несколько этапов, на протяжении полугода Эльмира Абдулаева оттачивала свои профессиональные навыки и успешно проходила все испытания в рамках конкурса», - отметили в комитете.

Награждение победителей состоялось 27 ноября в Общественной палате Российской Федерации.

Конкурс «Святость материнства», который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, стал значимой платформой для признания вклада специалистов в поддержку материнства и семьи. Ежегодно в нем принимают участие тысячи специалистов из разных регионов страны, добавили в комитете.