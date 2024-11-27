Общество

Псковича отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

39-летнего жителя города Пскова наказали за неуплату алиментов на содержание ребенка (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В судебном заседании установлено, что подсудимый с 1 марта обязан к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка ежемесячно. Однако в нарушение решения суда, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, являясь трудоспособным, подсудимый умышленно обязанность не исполнял, алименты не выплачивал.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства ежемесячно.

Приговор вступил в законную силу.