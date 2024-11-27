Общество

Федеральные нормы о соцподдержке участников СВО отразили в региональном законе

Расширены категории участников специальной военной операции, имеющих право на однократное первоочередное бесплатное предоставление в собственность земельных участков. Решение приняли на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На основании распоряжения президента Российской Федерации возможность бесплатно получить землю от государства дополнительно предоставлена контрактникам, выполняющим задачи в зоне СВО в составе войск национальной гвардии. В прежней формулировке правовой нормы эта мера социальной поддержки распространялась только на лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России.

Добавим, что регулирование права на получение земельных участков категориями лиц, связанными с участием в СВО, осуществляется как федеральными, так и региональными законами.