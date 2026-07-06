Росгвардия изъяла 17 единиц оружия у жителей Псковской области за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили четыре административных правонарушения, изъяли 17 единиц оружия и 11 боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.