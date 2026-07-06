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Курсанты псковского УФСИН России навестили животных приюта «Лесопилка»

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Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России навестили животных приюта «Лесопилка». ‎Выезд в приют организовали волонтерским обществом объединенного совета обучающихся, которое на протяжении нескольких лет активно занимается добровольческой деятельностью, сообщили в университете.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Ребята не только накормили питомцев и выгуляли их, но и оказали помощь сотрудникам приюта в выполнении повседневных задач.
‎‎Вера Короткова, возглавляющая приют, выразила признательность курсантам за оказанное содействие и проявленную отзывчивость.

Приют «Лесопилка», существующий благодаря поддержке неравнодушных людей и волонтеров, обеспечивает содержание и уход за животными, оказавшимися без хозяев. В настоящее время в приюте на попечении неравнодушных граждан находятся более 100 собак и кошек.

 

«Мы планируем и в дальнейшем принимать участие в подобных волонтерских мероприятиях и оказывать посильную помощь этому и другим приютам для животных, а также принимать участие во всех мероприятиях, способствующих защите животных и популяризации волонтерства», – отметила руководитель волонтерского общества совета обучающихся Мария Злодеева.

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