В Пскове открыта вакансия главного врача стоматологической поликлиники. В состав медицинского учреждения входят поликлиника на улице Юбилейной, филиал №1 — стоматология на Октябрьском проспекте и филиал №2 — детская стоматология на Сиреневом бульваре. Об этом сообщило министерство здравоохранения Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

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Квалификационные требования к будущим кандидатам следующие:

высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело» или «стоматология»;

наличие действующего сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;

опыт работы на руководящих должностях в медицинских учреждениях от одного года, опыт работы в сфере здравоохранения от пяти лет;

знание Конституции Российской Федерации, указов президента Российской Федерации, законов Российской Федерации, постановлений правительства Российской Федерации, других нормативно-правовых актов на федеральном и областном уровнях;

знание профиля и особенностей учреждения здравоохранения; четко представлять организацию медицинского обслуживания;

знание основ экономики, права, трудового, административного и гражданского законодательства;

организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной безопасности;

владение теорией и практикой управления персоналом учреждения.

Перечень документов, подаваемых претендентами и требования к их оформлению:

заявление;

анкета по форме, утвержденной приказом Комитета по здравоохранению Псковской области;

две фотографии размером четыре на шесть сантиметров;

справка о состоянии здоровья с заключением следующих специалистов: нарколога, психиатра, терапевта, справка о прохождении флюорографии, выданная не позднее чем за один год до дня представления на конкурс;

заверенные в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации, заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;

документы воинского учета для военнообязанных лиц;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной законодательством области (справка БК).

Документы принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 23. Министерство здравоохранения Псковской области, отдел государственной службы и кадровой политики, кабинет №283.

Телефон: 8(8112) 299-899 доб. 115 и 112.

Электронная почта для вопросов: ki.chechuyeva@zdrav.pskov.ru