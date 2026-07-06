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В Пскове открыта вакансия главного врача стоматологической поликлиники

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В Пскове открыта вакансия главного врача стоматологической поликлиники. В состав медицинского учреждения входят поликлиника на улице Юбилейной, филиал №1 — стоматология на Октябрьском проспекте и филиал №2 — детская стоматология на Сиреневом бульваре. Об этом сообщило министерство здравоохранения Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение сгенерировано нейросетью

Квалификационные требования к будущим кандидатам следующие:

  • высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело» или «стоматология»;
  • наличие действующего сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;
  • опыт работы на руководящих должностях в медицинских учреждениях от одного года, опыт работы в сфере здравоохранения от пяти лет;
  • знание Конституции Российской Федерации, указов президента Российской Федерации, законов Российской Федерации, постановлений правительства Российской Федерации, других нормативно-правовых актов на федеральном и областном уровнях;
  • знание профиля и особенностей учреждения здравоохранения; четко представлять организацию медицинского обслуживания;
  • знание основ экономики, права, трудового, административного и гражданского законодательства;
  • организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
  • правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной безопасности;
  • владение теорией и практикой управления персоналом учреждения.

Перечень документов, подаваемых претендентами и требования к их оформлению:

  • заявление;
  • анкета по форме, утвержденной приказом Комитета по здравоохранению Псковской области;
  • две фотографии размером четыре на шесть сантиметров;
  • справка о состоянии здоровья с заключением следующих специалистов: нарколога, психиатра, терапевта, справка о прохождении флюорографии, выданная не позднее чем за один год до дня представления на конкурс;
  • заверенные в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации, заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;
  • документы воинского учета для военнообязанных лиц;
  • копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной законодательством области (справка БК).

Документы принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 23. Министерство здравоохранения Псковской области, отдел государственной службы и кадровой политики, кабинет №283.

Телефон: 8(8112) 299-899 доб. 115 и 112.

Электронная почта для вопросов: ki.chechuyeva@zdrav.pskov.ru

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