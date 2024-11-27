Общество

Переехавшим в Псковскую область полярникам увеличат размер жилищной субсидии

Изменения в закон Псковской области о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий, приняли на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Изменения разработаны в целях приведения закона области в соответствие с положениями статей федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации.

Изменения внесли в закон области в части замены понятий «Администрация области», «органы исполнительной власти Псковской области» на соответственно «Правительство Псковской области», «исполнительные органы Псковской области».

В соответствии со статьей об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации закон области дополнили положениями о правах губернатора Псковской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий, а также об изъятии соответствующих полномочий в случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления таких полномочий.

В 2005 году законом области установлен региональный норматив финансовых средств на обеспечение регистрации и ведения учета одного гражданина, выехавшего из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющего право на получение жилищной субсидии (затраты на приобретение канцелярских товаров, почтовые услуги, услуги связи) в размере 20 рублей.

Размер регионального норматива увеличат до 1000 рублей.

Инициатором законопроекта выступает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.