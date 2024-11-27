Общество

Псковские депутаты уточнили распределение полномочий при выплате доплат к пенсиям бывших чиновников

Изменения в закон Псковской области о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате доплат к страховым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года, приняли на 39-й очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Изменения разработаны в целях приведения закона области в соответствие со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Закон области дополнили положениями о правах губернатора Псковской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий, а также об изъятии соответствующих полномочий в случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления таких полномочий.

Также в связи с преобразованием отдельных муниципальных районов Псковской области в муниципальные округа предлагается внести корректировки в перечень муниципальных образований, которые наделяются отдельными государственными полномочиями, указав не наименования, а только виды муниципальных образований, которые наделяются такими полномочиями.