Общество

Псковские депутаты утвердили закон о сотрудничестве властей с Советом муниципальных образований

Закон о порядке взаимодействия Псковского областного Собрания депутатов, губернатора Псковской области и правительства Псковской области с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» приняли на 39-й очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Законом предусмотрено осуществление взаимодействия на основе принципов сотрудничества и партнерства, согласования интересов при решении общих задач, взаимной ответственности, невмешательства органов государственной власти в деятельность «Совета муниципальных образований», а также особенности подготовки советом ежегодного доклада о состоянии и развитии местного самоуправления в Псковской области.

Планирование и проведение мероприятий, определение мер и инструментов, направленных на создание условий, обеспечивающих взаимодействие органов местного самоуправления, их должностных лиц, правительство Псковской области будет осуществлять через уполномоченное структурное подразделение аппарата правительства Псковской области – управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.