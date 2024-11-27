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Общество

Каждый пятый пскович мечтает на Новый год получить путевку на отдых – опрос

28.11.2024 14:59|ПсковКомментариев: 0

Самый желанный подарок на Новый год для каждого пятого псковича — путевка на отдых. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Каждый пятый пскович мечтает в качестве подарка на Новый год получить туристическую путевку. Еще 16% хотели бы получить деньги.

Каждый десятый рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. 7% предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы. 4% мечтают о новой бытовой технике, по 3% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу. По 2% опрошенных рассказали, что их бы порадовали бы ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера. Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 1% псковичей.

Женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях (26% против 13% соответственно), косметике (6% против 0%), подарочных сертификатах (5% против 0%) и книгах (4% против 2%). Мужчины, в свою очередь, чаще хотели бы получить в подарок деньги (22% против 10% среди женщин), смартфоны (12% против 7%), товары для спорта (5% против 1%) и инструменты для ремонта и строительства (4% против 0%).

У опрошенных до 35 лет на первом месте среди желанных подарков — деньги (19%). Гаджеты (12%), сертификаты на курсы (11%), а также косметику (5%) они также называли чаще тех, кто старше. А вот псковичи от 45 лет чаще мечтают о путешествиях (26%).

Больше всего мечтающих получить в подарок на Новый год туристическую путевку — среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (33%).

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 177 человек
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