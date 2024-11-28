Общество

Груши неустановленного происхождения не прошли контроль на госгранице в Псковской области

Груши неустановленного происхождения не прошли контроль на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

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В фитосанитарном контрольном пункте Бурачки в Псковской области проведен карантинный фитосанитарный контроль импортной партии свежих груш общим весом 19,9 тонны, следующих из Польши в Республику Казахстан.

В ходе документарного контроля инспектором ведомства было обнаружено несоответствие данных о стране происхождения (Польша), указанных на маркировочных этикетках с фруктами, сведениям в фитосанитарном сертификате (Нидерланды).

Ввоз почти 20 тонн груш на территорию Российской Федерации запрещен.