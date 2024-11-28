Общество

Наталья Федорова: Причал «Толба» в надежных руках

Итоги работы водного транспорта Псковского района подвела глава муниципалитета Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Хочу отметить труд нашей команды капитанов и помощников, потому что это особенный труд. Навигация окончена 4 ноября, сейчас корабли все подняты, можно подвести какие-то итоги. Команда отработала слажено, эффективно», - отметила Наталья Федорова.

В этому году команда более четко понимала, как организовать процесс перевозок: групповых, индивидуальных. «Мы налаживали с жителями расписание. Работа грандиозная. Члены нашей команды всегда открытые, доброжелательные, помогут, когда у кого-то тяжелый груз. Так что причал "Толба" в надежных руках», - рассказала глава района.

Для того, чтобы перевозки были безопасными и качественными, необходимо субсидировать это направление. «Да, районный бюджет выделяет деньги на содержание катеров. В этом году мы также проработали причальные зоны для маломобильных граждан», - подытожила Наталья Федорова.