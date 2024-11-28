Общество

Какие игры-таймкиллеры популярны у псковичей, рассказали аналитики

В 2024 году больше всего времени жители Псковской области тратят на игры, связанные с дедукцией и эрудицией (в 2 раза больше, чем в среднем на разные игры). Следующие в рейтинге — стратегии и викторины. Дольше всего в среднем играют зумеры. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах — приложениях, которые позволяют с интересом скоротать время.

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К таймкиллерам относятся разные категории игр: обычно они довольно просты по механике, а играть в них можно даже по пути на работу. Если раньше на телефоне были только «Змейка» и «Тетрис», то сейчас пользователи выбирают из сотен разных вариантов.

Больше всего времени россияне тратят в среднем на шахматы — приложения, позволяющие играть против компьютера или другого игрока. Следующие в рейтинге — это викторины или игры на дедукцию и эрудицию (их еще также называют «угадайками» - жанр игр, где пользователь должен угадать, например, песню или актера) и игры с числами (такие как судоку). Также в топ-5 игр, занимающих много времени у россиян, вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и настольные игры (мобильные версии привычных игр).

Псковские женщины активнее мужчин играют в подобных приложениях (то есть тратят на них примерно равное количество трафика) – 55% против 45%. При этом пользователей-женщин больше в различных «угадайках» (58%) и играх с числами (64%), а псковские мужчины превосходят числом в шахматах (52%), стратегиях (54%) и викторинах (56%). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 6% дольше, однако женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.

В Северо-Западном федеральном округе вслед за Санкт-Петербургом больше всего времени на игры тратят в Архангельске, Великом Новгороде, Вологде и Калининграде. Дольше всего в шахматы и «угадайки» играют в Архангельске, а в стратегии — в Великом Новгороде.

Таймкиллеры — это простые и увлекательные игры, которые помогают скоротать время в ожидании (дороге, очереди) или в перерывах между делами. Такие приложения не требуют больших вычислительных ресурсов от устройства (например, смартфона) и быстрого интернета, так как не потребляют много трафика. При этом саму игру при необходимости можно поставить на паузу.

Тенденцию увеличения трафика на игровые сервисы подтверждают и аналитики МегаФона. Согласно обезличенным данным оператора, у псковичей абонентов трафик вырос на 15% за 2,5 осенних месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

В целом, как отмечают аналитики МегаФона, наибольшей популярностью среди абонентов Псковской области пользуются «угадайки» — рост трафика в 2 раза, и викторины — в 1,5 раза.