Общество

Каждый второй пскович мечтает о «четырехдневке» – опрос

Все больше псковичей хотят работать в режиме сокращенной недели. При этом 2 из 3 сотрудников уверяют, что рабочая эффективность не пострадает. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Концепция четырехдневной рабочей недели уже давно привлекает внимание граждан, занятых в различных сферах деятельности. В этом году интерес к ней возрос после успешного эксперимента в Германии. Сегодня каждый второй пскович хотел бы работать только 4 дня в неделю. 29% опрошенных не поддержали идею, в основном, из-за опасений потерять в заработной плате. 22% затруднились с оценкой инициативы.

Женщины чуть чаще мужчин поддерживают идею «четырехдневки» (52% против 46% соответственно). Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: 59% опрошенных до 35 лет одобряют короткую рабочую неделю, в то время как среди горожан старше 45 лет таких только 43%. Псковичи с доходом от 100 тысяч рублей реже согласны на внедрение инициативы по сравнению с теми, чей доход меньше (50 и 52%).

70% работающих по графику пятидневной рабочей недели заверили, что за 4 дня смогут выполнить привычный объем профессиональных задач. Каждый пятый признался, что ему это будет не под силу.

Готовность трудиться интенсивнее чаще выражают молодые люди до 35 лет (78%), среди горожан старше 45 лет таких только 62%.

День, который освободился бы в случае введения «четырехдневки», 25% псковичей готовы тратить на семью, каждый четвертый (26%) — на отдых. 13% стали бы подрабатывать. 15% потратили бы дополнительный выходной на выполнение домашних дел, а еще столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочел бы занятия спортом или прогулки.

Женщины чаще мужчин хотели бы проводить время с семьей (29% против 22% соответственно), отдыхать (30% против 21%), а также заниматься домашними делами (17% против 12%). Мужчины же чаще говорили, что возьмут подработку (17% против 10% среди женщин) или займутся самообразованием (17% против 12%).