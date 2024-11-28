Общество

Более двух миллионов рублей планируется выручить с продажи нежилого фонда в Пскове

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2025 год приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной 28-ой сессия 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 2025 году планируется выставить на продажу 7 объектов нежилого фонда. Это три помещения и единый недвижимый комплекс с земельным участком из плана приватизации на 2024 год, а также два помещения и одно здание с участком, которые ранее не выставлялись на продажу.

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет Пскова в случае выполнения предложенного плана составляет 2,6 млн рублей, в том числе 2,4 млн рублей - от продажи объектов нежилого фонда.

«За» принятие прогнозного плана проголосовали 18 депутатов. «Против» — 2 депутата.