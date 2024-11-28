Общество

Колония и администрация в Псковском районе обсудили взаимодействие

Руководство исправительной колонии №4 и глава Псковского района Наталья Федорова подвели итоги года и наметили дальнейшие планы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

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Двухсторонняя встреча состоялась в администрации Псковского района. Участие в ней приняли глава Псковского района Наталья Федорова, начальник ИК-4 УФСИН России по Псковской области Тимур Курдюков, представители администрации муниципального образования и исправительного учреждения. Повестка совещания включала подведение итогов совместной деятельности за 2024 год и обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества в наступающем году.

Было отмечено, что за истекший период ИК-4 успешно выполнила крупные заказы для нескольких волостей района: изготовила остановочные комплексы, трехместные площадки для ТКО, колодезные домики, металлические элементы для оборудования учреждений культуры. Глава района отметила высокое качество данной работы и поблагодарила представителей колонии за совместную деятельность в интересах местного населения. В ходе встречи наметили и планы на 1 полугодие 2025 года.

В ведомстве подчеркнули, что тесное сотрудничество между пенитенциарным учреждением и администрацией Псковского района во многом обусловлено тем, что колония находится в селе Середка, а это существенно упрощает решение местных вопросов.