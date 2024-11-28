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ИТ-холдинг Т1 и МГТУ имени Баумана будут развивать совместные образовательные проекты

На конференции «Импульс Т1» ИТ-холдинг Т1, один из лидеров российского рынка технологий, и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, ведущий технический вуз, и заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Т1.

Партнерство будет сфокусировано на совместных научно-исследовательских инициативах, а также подготовке кадров. Объединение опыта и компетенций ведущего технического вуза и одного из лидеров российского рынка технологий позволит трансформировать подходы к подготовке научных и инженерных кадров в сфере информационных технологий и инфраструктуры, а также разработать практики по применению новых технологий и продуктов для ИТ-рынка.

«Для Т1 это сотрудничество открывает новые перспективы как в области подготовки кадров, так и в разработке совместных проектов. Мы убеждены, что тесная связь академической науки и бизнеса поспособствует развитию российской инженерной школы и позволит укрепить позиции страны на международном ИТ-рынке. Наше сотрудничество с Бауманским университетом станет важным шагом к достижению этих целей», — подчеркнул Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

Следующим этапом в развитии отношений будет проведение совместной стратегической сессии для проработки направлений будущего Центра инженерных компетенций. Его создание – одна из основных стратегических инициатив по направлению «Инженерное образование» стратегии развития Бауманского университета до 2030 года, одобренной в правительстве Российской Федерации. Инициатива направлена на трансформацию инженерного образования в России совместно с индустриальными партнерами, она позволит обеспечить опережающую подготовку инженерных команд в целях достижения технологического лидерства.

«Мы стремимся быть системообразующим университетом в инженерном образовании. Данное соглашение – это следующий шаг реализации наших инициатив, обозначенных в стратегии. Для нас важно, что представители бизнеса не просто видят, что мы развиваемся, а готовы активно участвовать в создании будущего – наших инженеров», — заявил Андрей Пролетарский, руководитель Научно-учебного комплекса «Информатика и системы управления» Бауманского университета.

Отдельно Андрей Пролетарский подчеркнул, что для Бауманки вовлечение индустриальных партнеров в подготовку инженерных команд и разработку новых продуктов на принципах партнерства и равноправия для кадрового и научного обеспечения технологического лидерства в Российской Федерации является одним их ключевых аспектов реализации стратегии развития до 2030 года.