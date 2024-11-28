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Общество

«Золотую» годовщину свадьбы отметила пара в Пушкиногорском районе

30.11.2024 16:15|ПсковКомментариев: 0

В Пушкиногорском районе ещё одна семейная пара отметила золотой юбилей совместной жизни. Памятный знак «50 лет совместной жизни» вручили супругам Быстровым — Николаю Алексеевичу и Надежде Ивановне. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филипова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Оксана Филипова / Telegram-канал

Николай Алексеевич родился в деревне Подкресье, а Надежда Ивановна — в деревне Залог. Спустя некоторое время родители Надежды переехали в деревню Козляки, где и произошла первая встреча будущих супругов. Надежда Ивановна решилась сделать первый шаг и пригласила молодого человека на танец. А Николай Алексеевич проводил девушку домой и решил не упустить свою белокурую красавицу.

Через несколько месяцев Николай и Надежда сыграли свадьбу. В семье родились двое сыновей. Николай Алексеевич работал в ПМК-7, а Надежда Ивановна — в Госстрахе, а затем во Вневедомственной охране.

По поручению губернатора области Михаила Ведерникова памятный знак супругам Быстровым вручила глава Пушкиногорского района Оксана Филипова.

Теги: #свадьба
Источник: Псковская Лента Новостей
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