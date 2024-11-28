Общество

Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол в этом году

Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей, следует из расчетов по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.

Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и 800-граммовый торт. Среди напитков - бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.

Аналогичная корзина в прошлом году обошлась бы в 8 050 рублей, а в этом году она стоит 9 140 рублей, пишет РИА Новости.

В России традиционного новогоднего горячего блюда нет, но нередко это запеченная курица с картошкой. В этом году блюдо обойдется в 471 рубль, что даже дешевле прошлогодних 488 рублей. Овощная нарезка будет стоить 436 рублей, что на 12% дороже уровня годом ранее.

Среди закусок самой дорогой будут бутерброды с красной икрой - продукты для 12 бутербродов стоят 2 326 рублей, при этом годом ранее для их приготовления потребовалось бы 1 746 рублей. Столько же бутербродов со шпротами обойдется в 258 рублей против прошлогодних 234 рублей. На мясную и сырную тарелки нужно заложить 1 139 рублей, что на 8,5% больше их стоимости в 2023 году.

Салат «Оливье» обойдется в 553 рубля на четверых, а «Сельдь под шубой» - в 261 рубль. Разносолы подорожали до 210 рублей с 196 рублей годом ранее. За фрукты к праздничному столу придется отдать на 7% больше, чем в прошлом году, - 995 рублей. Стоимость торта выросла на 12% - до 628 рублей.

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Бутылка шампанского, главного напитка новогодней ночи, в среднем стоит в этом году 385 рублей против 349 рублей в прошлом, вино - 458 рублей против прошлогодних 410 рублей, а коньяк - 733 рубля против 683 рублей. Упаковка чая в 25 пакетиков подорожала на 1% и стоит 83 рубля, сок и минералка выросли в цене на 11% - до 130 и 76 рублей соответственно.

В тройке самых подорожавших продуктов за год оказались картошка (+65%), икра (+34%) и сливочное масло (+31%), при этом подешевела курица - на 7%.