Экономика

Стоимость новогоднего «Оливье» бьет рекорды

Традиционный салат «Оливье» станет самым дорогим блюдом на праздничных столах россиян в этом году. Стоимость ингредиентов для его приготовления на четверых составит 553 рубля, что на 43 рубля дороже, чем в прошлом году.

Фото: timolina / freepik

На второй строчке по стоимости расположился салат «Мимоза». Его цена составила 277 рублей, что почти вдвое меньше «Оливье». Однако и этот салат подорожал на 26 рублей по сравнению с предыдущим годом, пишет Regions.ru.

Третью позицию занял салат «Селедка под шубой». Чтобы приготовить это блюдо на четверых, потребуется потратить 261 рубль.

Самым бюджетным вариантом среди новогодних салатов стал «Столичный». Его можно приготовить всего за 257 рублей.