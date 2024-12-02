Общество

Ретейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов «Улыбка радуги»

Ретейлер «Лента» приобретает сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Улыбка радуги» является одной из крупнейших в России розничных сетей магазинов в формате дрогери и лидером в ключевом для «Ленты» Северо-Западном федеральном округе.

Дрогери - это магазины шаговой доступности небольшой площади, где можно купить косметику, товары личной гигиены и ухода за домом.

В сеть «Улыбка радуги» входят 1 535 магазинов в регионах РФ и три распределительных центра, пишет «Российская газета».

В сообщении ретейлера говорится, что бизнес «Улыбки радуги» продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда.

Также отмечается, что Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку.