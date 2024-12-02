Общество

На 83% вырос спрос на корпоративные подарки перед Новым годом — аналитики

Бизнес начал активно готовиться к поздравлению партнёров, клиентов и сотрудников. Спрос на услугу по созданию корпоративных подарков на платформе Авито Услуги вырос в ноябре 2024 года на 83% по сравнению с ноябрем прошлого года. Чаще всего за корпоративными подарками обращаются компании и предприниматели Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Наибольший рост спроса зафиксирован в Новосибирске (+300%), Уфе (+279%), Сочи (+271%), Екатеринбурге (+256%) и Саратове (+255%).

Предложение от мастеров за год увеличилось на 168%. А больше всего количество объявлений выросло в Казани (+159%), Новосибирске (+138%), Калининграде (+130%), Екатеринбурге (+129%) и Иркутске (+125%).

По данным Авито Услуг, среди популярных корпоративных подарков у россиян брендированные свечи и канцелярия, мёд и чай с логотипом компании, футболки и календари с символом наступающего года. Также набирают популярность композиции из елового лапника и игрушек в небольших шляпных коробках. По индивидуальным заказам можно сделать значки и сплести фенечки с именем или названием компании.