Общество

Названа возможная дата прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в четверг, 19 декабря, в 12:00. Об этом заявил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале со ссылкой на три неназванных источника в Кремле.

«Буквально на днях откроются колл-центры, через которые любой желающий сможет задать свои вопросы через Интернет, СМС, по телефону. Сообщение Путину традиционно может отправить кто угодно и откуда угодно», — написал журналист.

Как и в последние годы, мероприятие будет совмещено с большой пресс-конференцией, добавил Юнашев.

Официального подтверждения данной информации не было.