Адвокат Льва Шлосберга* обжаловал срок ознакомления с материалами дела

В Псковский областной суд поступила апелляционная жалоба адвоката, действующего в защиту интересов заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, на постановление Псковского городского суда от 29 апреля 2026 года, которым обвиняемому и его защитникам установлен срок для ознакомления с материалами уголовного дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судебное заседание назначено на 18 июня в 11:00.

Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). В СИЗО политика отправили 5 декабря. Ранее ему было назначено наказание в виде обязательных работ за нарушение требований, накладываемых статусом иноагента.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.