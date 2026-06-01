50 тысяч детей получают поддержку от отделения Соцфонда в Псковской области 

Отделение Социального фонда России по Псковской области оказывает целый ряд мер поддержки для семей с детьми. Все выплаты с 1 января проиндексированы с учётом нового прожиточного минимума в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении. 

В числе таких мер:

  • единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (назначено — 9 842 получателям, размер — 50%, 75% и 100% прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи);
  • единовременное пособие при рождении ребёнка (оформили 774 родителя; размер — 28 450,45 рубля);
  • пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет (получают 2 674 родителя, среди них 294 получателя - отцы; размер выплаты для неработающих фиксирован — 10 669,64 рубля, для работающих составляет 40% от среднего заработка);
  • единовременная выплата семьям, принявшим на воспитание детей (оформили 28 семей на 208 детей, размер пособия — 28 450,45 и 217 384,58 — при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и сёстрами);
  • пособие по беременности и родам (перечислено 601 маме, среди них работающие, студентки и женщины, потерявшие работу в связи с ликвидацией предприятия).

Отдельная программа социальной поддержки — материнский (семейный) капитал. С начала 2026 года в регионе оформлено более 2 тысяч сертификатов. Сертификат выдаётся уже при рождении первого ребенка: сумма — 690 266,95 рубля. При появлении второго капитал увеличивается ещё на 221 895,13 рубля.

Наряду с базовыми направлениями по улучшению жилищных условий и оплате обучения детей, материнский капитал позволяет оформить ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума. В этом году — 18 188 рублей в месяц. Выплату из материнского капитала можно оформить на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца, и одновременно с единым пособием, если у семьи есть право сразу на две меры поддержки.

«Отделение фонда участвует в национальном проекте «Семья» и выполняет обязательства по предоставлению социальной поддержки родителям. Все выплаты назначаются оперативно — родителю достаточно подать заявление в электронном виде, остальные сведения мы запрашиваем по межведомственному взаимодействию», — отметил управляющий отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте Социального фонда России или по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). 

