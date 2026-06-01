Военные учения на полигоне Завеличье будут проходить ежедневно до 30 ноября

Командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии информирует о проводимых мероприятиях на полигоне Завеличье. 

В период с 1 июня по 30 ноября ежедневно, с понедельника по воскресенье, включая праздничные и выходные дни, с 08.00 до 01.00 на учебных объектах огневого комплекса, танкодроме, автодроме, на учебно-тактических полях полигона Завеличье, который находится в километре от окраины города Пскова (район Кислово), будут проводиться стрельбы и вождение автомобильной и бронетанковой техники.

Как отметили в пресс-службе правительства Псковской области, нахождение на территории и вблизи границ полигона Завеличье опасно для жизни. Люди, проникшие на территорию объектов полигона, будут задержаны и переданы органам полиции.

Особо просят быть внимательными жителей близлежащих населенных пунктов.

